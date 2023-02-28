В Брюховецком районе задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

Следователи задержали подозреваемого в убийстве пенсионера в станице Переясловской Брюховецкого района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В ночь на 27 февраля 2023 года 23-летний житель станицы пришел домой к 79-летнему мужчине. Они поссорились, и молодой человек не менее трех раз ударил пенсионера деревянной доской в область головы, убив его. После этого парень сбежал с места происшествия.

Следователи установили причастность молодого человека к смерти мужчины. Его задержали, и он дал признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении его под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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