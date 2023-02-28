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В СВО погиб 24-летний мобилизованный ярославец

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 24-летний уроженец Нового Некоуза Ярославской области Андрей Червяков, сообщили в региональном правительстве. Он был призван по мобилизации.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» главы Некоузского района Григория Петрова

Фото: Официальная страница «Вконтакте» главы Некоузского района Григория Петрова

Андрей Червяков служил командиром мотострелкового отделения и имел Орден мужества. У него остались мать и отец.

«Траурные мероприятия планируются провести в среду, 1 марта, с 11.00 до 12.00 прощание в культурно досуговом центре с. Новый Некоуз, ул. Советская 19, отпевание пройдет с 12.00 до 13.00 в Храме Богоявления Господня»,— сообщили в правительстве.

Семья военнослужащего получит материальную выплату в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Алла Чижова

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