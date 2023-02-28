Службу в МВД могут исключить из числа отягчающих преступление обстоятельств

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает больше не рассматривать работу в органах внутренних дел в качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность правонарушителя.

Законопроект предлагает исключить пункт «о» (совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел) из ст. 63 УК РФ.

Из пояснительной записки (.pdf) к законопроекту следует, что пункт предлагается исключить, потому что он дискриминирует работников МВД по сравнению с работниками других правоохранительных органов, принадлежность к которым отягчающим обстоятельством не является. Это относится, в частности, к работникам судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции и таможни.

В записке также приводятся официальные статистические данные Генпрокуратуры, согласно которым количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов не превышает 1% от общего числа преступлений в РФ. На «долю» МВД из этого одного процента приходится менее одной трети, утверждают законодатели.

Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от КПРФ Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Форменная дискриминация».

Эрдни Кагалтынов