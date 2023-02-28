Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Службу в МВД могут исключить из числа отягчающих преступление обстоятельств

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает больше не рассматривать работу в органах внутренних дел в качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность правонарушителя.

Законопроект предлагает исключить пункт «о» (совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел) из ст. 63 УК РФ.

Из пояснительной записки (.pdf) к законопроекту следует, что пункт предлагается исключить, потому что он дискриминирует работников МВД по сравнению с работниками других правоохранительных органов, принадлежность к которым отягчающим обстоятельством не является. Это относится, в частности, к работникам судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции и таможни.

В записке также приводятся официальные статистические данные Генпрокуратуры, согласно которым количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов не превышает 1% от общего числа преступлений в РФ. На «долю» МВД из этого одного процента приходится менее одной трети, утверждают законодатели.

Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от КПРФ Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Форменная дискриминация».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...