Глава СКР поручил расследовать некачественное оказание медпомощи 7-летней девочке в Каневской

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем лечении семилетней девочки в станице Каневской. Об этом сообщается на странице информационного центра СКР во «Вконтакте».

«Ход процессуальной проверки, которую организовало СУ СКР по Краснодарскому краю, поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре 2022 года ребенку была проведена операция по удалению аппендицита. После хирургического вмешательства состояние девочки ухудшилось и возникли тяжкие последствия для здоровья. Ребенок до сих пор находится на лечении.

В соцсетях прозвучала информация, что у юной пациентки после удаления аппендицита в станичной больнице начал гноиться шов и начался абсцесс брюшной полости. Девочку перевели в детскую краевую больницу. В настоящий момент у ребенка есть проблемы с пищеварением.

Наталья Решетняк

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