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Волгоградскому подрядчику предъявили обвинение в строительстве непригодных для проживания квартир для сирот

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего уроженца Среднеахтубинского района Волгоградской области, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в сентябре 2015 года областной комитет строительства и обвиняемый, выступающий в качестве директора коммерческой организации, заключили государственные контракты на строительство двух однокомнатных квартир в Средней Ахтубе. Цена каждого контракта составила 1,1 млн руб.

Как установили следователи, квартиры, предназначенные для детей-сирот, были построены с нарушениями проектной документации, строительных норм и правил. Нарушения носили скрытый характер, что позволило обвиняемому создать видимость законченного строительного объекта.

Экспертиза показала, что жить в этих квартирах нельзя.

Полученными денежными средствами в размере более 2,2 млн руб. обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

На имущество обвиняемого следователи наложили арест на общую сумму более пяти млн руб.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору.

Марина Ковалева

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