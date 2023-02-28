Весенняя проверка системы оповещения в Петербурге пройдет параллельно с Ленобластью

Ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в Санкт-Петербурге состоится 1 марта в одно время с аналогичными тестами в Ленобласти. Об этом сообщает городской комитет по информатизации и связи.

С 10:35 до 10:45 петербуржцы услышат сирены и громкоговорители, также телевизионные каналы и радиостанции также будут передавать голосовое сообщение и звуковой сигнал. Работа уличных сирен не превысит двух минут.

Напомним, комплексная проверка систем оповещения проводится дважды в год, в марте и октябре.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте