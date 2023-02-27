В Ленобласти в первый день весны пройдет проверка системы оповещения о ЧС

На территории Ленинградской области 1 марта пройдет комплексная проверка системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе нее по уличным сиренам в населенных пунктах прозвучит сигнал тревоги.

По плану проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Полная проверка продлится с 10:00 до 11:00, сирены будут звучать минуту с 10:43 до 10:44.

«В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

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