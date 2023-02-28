Апелляция на полгода снизила срок заключения экс-директору ПО «Монтажник»

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему директору АО «Производственное объединение “Монтажник”» Алексею Павлюку, осужденному за мошенничество, присвоении средств, злоупотребление полномочиями и фальсификацию доказательств. Ему назначено 3,5 года колонии общего режима вместо четырех. Штраф в 500 тыс. руб. оставлен в силе, сообщают в облсуде.

Апелляционную жалобу на приговор первой инстанции подала как сторона защиты, так и сторона обвинения. Суд освободил Алексея Павлюка от отбывания наказания по обвинению в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Взыскание с него 16,2 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба АО «ПО “Монтажник”» оставлено в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», приговор по уголовному делу Алексея Павлюка в декабре прошлого года вынес Правобережный районный суд Магнитогорска. Как установил суд, Алексей Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020-го вопреки законным интересам предприятия заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил юридическим лицам услуги на общую сумму свыше 12,6 млн руб. при отсутствии фактической необходимости. В период с февраля по апрель 2020 года руководитель оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн руб. за съем квартиры в Москве в личных целях. Для этого он изготовил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне того же года Алексей Павлюк присвоил свыше 950 тыс. руб. наличных, которые вернул ему представитель организации, не оказавшей ПО «Монтажник» услуги по договору. Руководитель не внес деньги в кассу организации и распорядился ими по своему усмотрению. Также Алексея Павлюка признали виновным в предоставлении поддельного документа в Ленинский районный суд Костромы, где он выступал ответчиком по иску коммерческого банка.