Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Апелляция на полгода снизила срок заключения экс-директору ПО «Монтажник»

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему директору АО «Производственное объединение “Монтажник”» Алексею Павлюку, осужденному за мошенничество, присвоении средств, злоупотребление полномочиями и фальсификацию доказательств. Ему назначено 3,5 года колонии общего режима вместо четырех. Штраф в 500 тыс. руб. оставлен в силе, сообщают в облсуде.

Апелляционную жалобу на приговор первой инстанции подала как сторона защиты, так и сторона обвинения. Суд освободил Алексея Павлюка от отбывания наказания по обвинению в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Взыскание с него 16,2 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба АО «ПО “Монтажник”» оставлено в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», приговор по уголовному делу Алексея Павлюка в декабре прошлого года вынес Правобережный районный суд Магнитогорска. Как установил суд, Алексей Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020-го вопреки законным интересам предприятия заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил юридическим лицам услуги на общую сумму свыше 12,6 млн руб. при отсутствии фактической необходимости. В период с февраля по апрель 2020 года руководитель оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн руб. за съем квартиры в Москве в личных целях. Для этого он изготовил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне того же года Алексей Павлюк присвоил свыше 950 тыс. руб. наличных, которые вернул ему представитель организации, не оказавшей ПО «Монтажник» услуги по договору. Руководитель не внес деньги в кассу организации и распорядился ими по своему усмотрению. Также Алексея Павлюка признали виновным в предоставлении поддельного документа в Ленинский районный суд Костромы, где он выступал ответчиком по иску коммерческого банка.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...