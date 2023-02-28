Участник драки с сыном зампреда кассационного суда вышел из СИЗО

Молодой человек, который участвовал в пьяной драке у ночного клуба в Казани с сыном заместителя председателя Шестого кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина, вышел из СИЗО. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это произошло после вмешательства прокуратуры, куда я обратился с запросом по жалобе матери арестованного парня»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации парламентария, инцидент произошел 25 декабря прошлого года. Как сообщал Александр Хинштейн, 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку», однако уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, которого отправили под арест.

Парламентарий со ссылкой на родственников задержанного заявил, что в драке на стороне сына судьи якобы участвовал родственник лидера казанской ОПГ «Борисково» Сергея Новоселова (Новосел). Конфликт спровоцировал судейский сын, написал Александр Хинштейн со ссылкой на мать задержанного.

Проверка силовиков показала, что молодой человек был незаконно арестован, а в момент инцидента Габдуллин-младший был в состоянии сильного алкогольного опьянения, написал депутат Госдумы РФ. Также, по словам Александра Хинштейна, Радик Габдуллин якобы вмешивался в работу полиции, которая расследовала инцидент.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «У депутата появился вопрос к судье».

Георгий Портнов