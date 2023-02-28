Сирены и громкоговорители проверят в Челябинске

В Челябинске 1 марта проверят работу системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит дважды, сообщает пресс-служба мэрии.

В первый раз сирены и громкоговорители запустят c 10:35 до 10:45, во второй – с 11:20 до 11:30. По правилам гражданской обороны, после сигнала «Внимание всем!» надо немедленно включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение об обстановке и порядке действий.

Во время проверки 1 марта челябинцев просят сохранять спокойствие.