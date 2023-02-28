Больше 2,8 тысяч жителей Удмуртии страдают от наркомании

По данным на начало 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 5,2 тыс. жителей, которые употребляют наркотики. При этом 2,86 тыс. из этого числа официально имеют диагноз «наркомания», сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди наркопотребителей 60% составляют лица в возрасте 18-39 лет. 24% от общего числа регулярно употребляющих — женщины.

«Типичный наркопотребитель — это молодой мужчина 20-36 лет, из семьи с невысоким социальным статусом, официально нигде не работающий, не имеющий собственной семьи. При этом каждый пятый страдает ВИЧ-инфекцией или гепатитами»,— рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

По данным Роспотребнадзора по Удмуртии, в 2022 году в регионе зарегистрировали 31 случай отравления наркотиками, из них 13 закончились летальным исходом.

