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Больше 2,8 тысяч жителей Удмуртии страдают от наркомании

По данным на начало 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 5,2 тыс. жителей, которые употребляют наркотики. При этом 2,86 тыс. из этого числа официально имеют диагноз «наркомания», сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди наркопотребителей 60% составляют лица в возрасте 18-39 лет. 24% от общего числа регулярно употребляющих — женщины.


«Типичный наркопотребитель — это молодой мужчина 20-36 лет, из семьи с невысоким социальным статусом, официально нигде не работающий, не имеющий собственной семьи. При этом каждый пятый страдает ВИЧ-инфекцией или гепатитами»,— рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

По данным Роспотребнадзора по Удмуртии, в 2022 году в регионе зарегистрировали 31 случай отравления наркотиками, из них 13 закончились летальным исходом.

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