Раненого после нападения у Гостиного двора в Петербурге омоновца перевели из реанимации

Сотрудника петербургского отряда ОМОН «Бастион» Николая Суся, раненого в живот ходе нападения с применением травматического оружия, перевели из реанимации в обычную палату, его жизни ничто не угрожает, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Росгвардии по Северо-Западному округу.

Сейчас состояние раненого бойца оценивается как стабильное. Стрелявший в него Тигран Хачикян сейчас находится в СИЗО, ему вменяют ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Наказание по ней доходит до пожизненного лишения свободы.

Инцидент с нападением на росгвардейца произошел 24 февраля. 50-летний Тигран Хачикян, по некоторым данным, разделяющий взгляды движения «Артподготовка» (признано террористическим и запрещено в РФ), пришел к Гостиному двору с двумя обрезами, травматическим пистолетом и «коктейлями Молотова» и включил на портативной аудиоколонке песню «Вставай, страна огромная», при попытке проходившего мимо Николая Суся подойти к нему мужчина выстрелил ему в живот из травмата. Его задержали на месте преступления дежурящие рядом полицейские. Сам мужчина позже рассказал, что не собирался стрелять в сотрудника, а планировал бросить «коктейль Молотова» в автомобиль ОМОНа. Следствие тем временем полагает, что Тигран Хачикян может быть причастен к другим преступлениям против государственной власти.

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