Фантастическая восьмерка Zenith Ultra Colour

Премьера Zenith наследует таким традициям марки, как выпуск сетов для коллекционеров, включающих сразу несколько экземпляров (сразу вспоминается выпущенный в 2019 году к 50-летию калибра El Primero набор из трех моделей, оснащенных механизмами разных поколений), с одной стороны, и концептуальных моделей, визуально иллюстрирующих высокочастность мануфактурных механизмом посредством разных цветов спектра (часы Defy 21 Ultraviolet 2020 года), с другой.

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Сет Defy 21 Ultra Colour включает в себя восемь версий часов этой модели в одинаковых корпусах диаметром 44 мм из титана с матовой отделкой, выступающего фоном для насыщенных цветов, которыми декорированы мосты и роторы автоподзавода калибра El Primero 21 c двумя высокочастотными узлами спуска. Для усиления эффекта выступающие малые циферблаты (счетчики хронографа и шкала секундной стрелки) также оставлены серыми. Разница между версиями заключается в восьми металлизированных оттенках, использованных для отделки механизма: черном, синем, фиолетовом, оранжевом, розовом, зеленом, бирюзовом и хаки. С окрашенными деталями гармонично сочетаются каучуковые ремешки того же оттенка с имитацией ткани Cordura.

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Яркий набор Defy 21 Ultra Colour поставляется в прозрачном акриловом футляре, который причудливо отражает цвета в зависимости от освещения. Всего будет выпущено восемь сетов, причем каждый из них включает индивидуально пронумерованные часы: номера от 1 до 8 выгравированы на задних крышках.