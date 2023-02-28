Lanica будет выпускать электромобили в ретро-стиле

Компания Lancia в рамках новой стратегии развития бренда перейдет на выпуск электромобилей, дизайн которых будет выполнен в ретро-стиле, сообщает Autocar.

Электромобили получат новую модульную архитектуру STLA от Stellantis (Small, Medium или Large), а дизайн станет переосмыслением классических моделей Aurelia, Delta, Stratos и 037 Stradale. С 2024 по 2028 год на рынок ежегодно будет выходить по две новинки Lancia.

«Мы начнем с нового поколения Ypsilon, первой полностью электрической Lancia, затем представим новый седан высшего класса в 2026 году, а в 2028 году мы возродим Delta», — заявил журналистам глава Lancia Лука Наполитано.

Первый концепт-кар, иллюстрирующий новое поколение моделей Lancia, будет представлен на Неделе дизайна в Милане в апреле. Ожидается, что новинка станет первым автомобилем бренда с обновленным фирменным логотипом марки.

Напомним, ранее стало известно, что все новые Lancia с 2026 году будут с электрической силовой установкой, а с 2028 года марка будет продавать только электромобили. Параллельно с расширением модельной линейки бренд будет расширять рыночное присутствие, поскольку сейчас Lancia продает автомобили только в Италии.

Максим Вершинин

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