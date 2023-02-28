Информация о воздушной тревоге в регионах РФ оказалась ложной

Сообщения об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов России не соответствуют действительности. Об этом сообщает МЧС РФ.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что подобные сигналы прозвучали в Тольятти. По данным профильного министерства, указанная информация появилась в эфире радиостанций и телеканалов в ряде регионов РФ из-за взлома серверов.

Ранее в сети появились сообщения об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов России, в том числе, в Самарской области. МЧС РФ сообщило, что указанная информация прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов из-за взлома серверов. Она не соответствует действительности.

Георгий Портнов