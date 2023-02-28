Проект по архитектурной подсветке зданий на въезде в Уфу обойдется в 3,95 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на разработку проектно-сметной документации по устройству архитектурно-художественной подсветки зданий на въезде в Уфу со стороны аэропорта с ООО «Русэкосвет», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 9,5 млн руб. за 3,95 млн руб. Он будет оплачен из бюджета Уфы. В конкурсе участвовали еще шесть претендентов, которые готовы были выполнить работу за 4,5 — 9 млн руб.

По условиям торгов, подрядчик должен до 30 мая разработать проект архитектурной подсветки 36 домов по улицам Айская, Академика Ураксина, Бакалинская, Высотная, Валиди, Октябрьской революции и другим.

ООО «Русэкосвет» зарегистрировано в Москве в июле 2016 года. Владельцами являются Алексей Гуща и Дмитрий Бокарев. Компания занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования. Выручка в 2021 году составила 647,9 млн руб., чистая прибыль — 78,6 млн руб.

Майя Иванова

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