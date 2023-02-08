Детские сады в Ярославле отремонтируют за счет бюджета из-за банкротства подрядчика

Два корпуса детского сада №111 в Ярославле будут ремонтировать за счет бюджета из-за банкротства подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Здания дошкольного учреждения на улице Панина и Ленинградском проспекте в Ярославле были построены и сданы в 2019 и 2020 годах. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», снаружи обоих корпусов сейчас видны трещины, есть проблемы с работой кондиционера, теплоузла, протечки в подвале, необходимо перекладывать плитку. Теперь на объектах побывала комиссия мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как отмечает пресс-служба мэрии Ярославля, «возникшие проблемы с эксплуатацией объектов не представляют угрозу для детей». Сейчас оба корпуса детского сада посещают 260 воспитанников. Ремонтные работы на зданиях планируют сделать весной, причем за счет средств городского бюджета.

«Детское дошкольное учреждение находится на гарантии, подрядная организация обязана произвести необходимые работы, но свои гарантийные обязательства не выполняет. Подрядчику предъявлена претензия, сейчас идут судебные разбирательства», - рассказал директор МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля Виталий Кук.

Согласно картотеке арбитражного суда Ярославской области, подрядная организация «Центр энергетического строительства и монтажа» была признана банкротом 18 марта 2022 года.

Андрей Иванов