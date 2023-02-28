В Крыму начали проверку после отключения водоснабжения в Евпатории и Красноперекопске

Прокуратура Крыма начала проверку после нарушения водоснабжения в Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На магистральном водоводе диаметром 1,2 тыс. мм в районе Евпатории и водоводе в Красноперекопске произошли аварии. В настоящее время идут работы по устранению повреждений. Организован подвоз питьевой воды. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, ремонт продлится до конца дня. Реконструкция евпаторийского участка водовода запланирована на 2024 год.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства в сфере ЖКХ, установит причины и условия возникновения аварии.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram