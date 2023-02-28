Количество несчастных случаев на предприятиях Татарстана в 2022 году снизилось до 56

Всего на предприятиях Татарстана в 2022 году произошли 56 несчастных случаев, что на 17 случаев меньше, чем за год до этого. Об этом на на итоговой коллегии республиканского Минпромторга сказал глава ведомства Олег Коробченко.

«В 2022 году ситуация с производственным травматизмом улучшилась, но наша цель — нулевой травматизм», — отметил господин Коробченко.

Из 56 случаев в 11 был летальный исход. Данный показатель также был зафиксирован в 2018. А в 2021 году был зарегистрирован наивысший показатель смертности на предприятиях. Тогда погибли 14 человек.

"Ъ-Казань"