В Удмуртии число официально зарегистрированных безработных составляет 4 652 человека

С начала 2023 года в Удмуртии при поддержке службы занятости на работу устроились 1168 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Традиционно востребованными остаются рабочие профессии. Еще 30 жителей приступили к профессиональному обучению с целью последующего трудоустройства.

Отмечается, что уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии на 28 февраля ниже этого же показателя в 2022 году. Так, численность официально зарегистрированных безработных составляет 4 652 человека. При этом заявленная работодателями потребность в сотрудниках в 3-3,5 раза выше.