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Коммерсантъ FM
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Умер сценарист «Короля льва» Барни Мэттинсон

В возрасте 87 лет умер художник-мультипликатор и сценарист Барни Мэттинсон, сообщает Deadline. Причина смерти не уточняется. Он работал в том числе над мультфильмами «Красавица и чудовище» (1993 год) и «Король лев» (1994).

Портал отмечает, что господин Мэттинсон дольше всех проработал в The Walt Disney. Он был сотрудником студии, когда ее еще возглавлял сам Уолт Дисней. На счету сценариста более 10 работ, в их числе также «Лис и пес» (1981), «Алладин» (1992), «Покахонтас» (1995), «Горбун из Нотр Дама» (1996), «Мулан» (1998), «Тарзан» (1999).

Лаура Кеффер

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