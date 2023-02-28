Новосибирский завод почти втрое сократил объемы аффинажа в 2022 году

АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) в 2022 году аффинировало 12,5 т золота и 6 т серебра, сообщили “Ъ-Сибирь” в компании. В сумме это в 2,8 раза меньше, чем годом ранее (20 т и 31 т соответственно). При этом аффинаж золота снизился в 1,6 раза, серебра – более чем в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Член совета директоров АО «НАЗ» Юлия Винокурова объяснила, что сокращение объемов связано с финансовыми трудностями добывающих компаний, с которыми они столкнулись в прошлом году. «Добытчиков с минеральным сырьем, в котором преобладает серебро очень мало, и в прошлом году объемы добычи снизились. Да и в целом отрасль находилась в сложной ситуации из-за экономических санкций. Проблема не только в сбыте, но и высоких ценах на технику или невозможность ее обслуживать т.к. существуют проблемы в поставках запчастей»,– рассказала она.

АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов.

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Дарья Решетникова