Выксунского депутата оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Городской суд Выксы оштрафовал на 30 тыс. руб. муниципального депутата Дмитрия Мочалина за дискредитацию вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дмитрий Мочалин 24 февраля вышел на одиночный пикет с пацифистским плакатом, сообщил проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов). Суд счел надпись «подрывающей доверие к специальной военной операции по защите граждан в ДНР и ЛНР» и признал депутата виновным.

Дмитрий Мочалин заявил, что не согласен с протоколом и не видит в своих действиях дискредитации вооруженных сил РФ.

Елена Ковалева