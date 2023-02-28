Из жизни ушел бывший начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти Сергей Бугров

В Санкт-Петербурге скончался бывший начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майор полиции в отставке Сергей Бугров на 66-м году жизни. Он покинул свой пост еще в 2015 году, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сергей Бугров родился в поселке Песочное в 1957 году, начал работать в ГИБДД с 1981 года. Местное управление ведомства возглавил в начале 2000-х годов. С должности был освобожден осенью 2015 года приказом президента Владимира Путина, затем работал в одной из структур «Газпрома». Господин Бугров проживал в Репино, и, вероятнее всего, похоронят его на местном кладбище.

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