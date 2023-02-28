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Коммерсантъ FM
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Лавров: создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено

Создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. Ереван обвиняет Баку в перекрытии коридора.

«Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: его режим, режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9–10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Азербайджане (цитата по «РИА Новости»).

Азербайджан перекрыл Лачинский коридор 12 декабря 2022 года. В феврале 2023-го Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по иску Армении и, в частности, потребовал от Баку принять меры для разблокирования коридора. МИД Азербайджана утверждает, что подобных требований в тексте судебного решения не было.

Подробности — в публикации «Ъ» «Армения нашла поддержку в Международном суде ООН».

Лаура Кеффер

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