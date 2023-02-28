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Коммерсантъ FM
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Песков: на коллегии ФСБ с участием Путина будет серьезный разговор

Президент Владимир Путин выступит на коллегии ФСБ сегодня, 28 февраля, часть выступления будет открытой, сообщил его пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что «будет серьезный разговор».

«Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла.

По данным пресс-службы Кремля, на коллегии подведут итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году, а также определят приоритетные задачи на 2023 год. Это будет первая коллегия спецслужбы с начала российской военной операции на Украине.

Предыдущая коллегия ФСБ с участием господина Путина состоялась 24 февраля 2021 года. Президент тогда говорил, в частности, что ФСБ получила данные о готовящихся провокациях против России.

Лаура Кеффер

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