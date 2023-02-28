В Свердловскую область к 8 марта привезли 230 тонн цветов

В Свердловскую область в преддверии 8 марта из-за границы привезли 233 тонны свежесрезанных цветов общей стоимостью $1,2 млн, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Цветы завезли из Эквадора, Кении, Колумбии, Израиля, Эфиопии. При этом из-за изменения логистики груз на Урал везут через Нидерланды.

«К 8 марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают шесть машин, со 100 т праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар»,– заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Сумма таможенных платежей за 233 т цветов превысила 25 млн руб.

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