Турчак призвал глав регионов «перетряхнуть» свои команды

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожаловался, что не во всех регионах капремонт школ выполнен в срок или не размещена конкурсная документация. Он призвал глав субъектов «перетряхнуть» свои команды и «привести их в чувства».

«Единая Россия» и Минпросвещения сегодня, 28 февраля, провели совещание по программе капремонта школ. Господин Турчак утверждает, что в 2022 году программу капремонта школ удалось выполнить почти на 100%, не введены в строй четыре школы. В 2023 году капремонт запланирован в 1527 школах. Однако 28 объектов пока не опубликовали конкурсную документацию.

«Коллеги, я еще раз вас всех призываю. Мы живем в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства»,— сказал Андрей Турчак.

Ему также пришлось «пригласить на связь свой родной регион» — Псковскую область, где одна школа не успела провести капремонт в срок. «На прошлом селекторе в конце 2022 года я этого не сделал. Потому что и губернатор, и команда гарантировали, что объект будет введен»,— напомнил секретарь генсовета (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что 84 школы не успевали завершить капремонт к началу учебного года. Президент Владимир Путин поручил найти виновных в срыве сроков капремонта. После этого в Алтайском крае и Туве возбудили уголовные дела.

Лаура Кеффер