«Газпром» перечислит 1,5 млрд рублей на реконструкцию стадиона «Юность» до конца квартала

Пермская дума на пленарном заседании рассмотрела предложенный главой города проект решения о разрешении безвозмездной передачи стадиона «Юность» на ул. Революции, 27, из муниципальной собственности в региональную для последующей реконструкции. Замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов, вступая перед депутатами, напомнил, что летом в результате переговоров губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с ПАО «Газпром» была достигнута договоренность о выделении фондом «Газпром социальные инициативы» 1,5 млрд руб. на эти цели. «Условием предоставления финансирования из фонда является нахождение объекта в краевой собственности»,— пояснил господин Грибанов. По его словам, общая стоимость проекта составляет 1,869 млрд руб., недостающие средства будут выделены из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Присутствовавшая на заседании замминистра спорта Прикамья Марина Зиннер сообщила, что соглашение с ПАО «Газпром» о выделении средств уже подписано. «Подписали его буквально вчера. То есть они нам прислали подписанное со своей стороны соглашение, мы вчера подписали со своей. Денежные средства будут у нас уже в этом квартале. Мы берем на себя обязательство перед “Газпромом”, что реализуем данный объект до конца 2024 года»,— рассказала госпожа Зиннер. Депутаты поинтересовались, перейдет ли стадион после реконструкции обратно в собственность города. Замминистра спорта региона ответила, что к обсуждению, в чьей собственности останется объект, планируется вернуться после того, как он будет полностью готов. Председатель гордумы Дмитрий Малютин заметил, что «ответ несколько расплывчатый». «Если не звучит ответ “передаем вам в город”, то фактически мы можем исходить из того, что это будет краевой объект»,— сказал господин Малютин.

По итогам обсуждения депутаты большинством голосов поддержали передачу стадиона краю. За принятие этого решения проголосовали 29 из 30 парламентариев, один воздержался.

Проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Юность» уже разработана, на нее получено положительное заключение Госэкспертизы. Проектом предусмотрено создание на стадионе конькобежного овала с системой искусственной наморозки льда, которая позволит продлевать зимний тренировочный сезон. Внутри овала будут расположены поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, которые в зимнее время будут заливать для массового катания на коньках. Нынешние трибуны стадиона будут демонтированы. На их месте построят четырехэтажный спорткомплекс с новыми трибунами на 1616 зрительских мест и тремя спортивными залами: универсальным, тренажерным и хореографическим.