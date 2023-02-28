«Россети» вложат 1,6 млрд рублей в модернизацию подстанции на Кузбассе

На модернизацию самой крупной на севере Кузбасса подстанции «Ново-Анжерской» компания «Россети» направит 1,6 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта мощность подстанции увеличится до 1 752 МВА (+20% к существующей).

Модернизация проводится рамках второго этапа развития Восточного полигона РЖД, работы нацелены на увеличение пропускной способности главного хода Транссиба в направлении Кузбасс – порты Дальнего Востока, сообщает пресс-служба компании. Также «Ново-Анжерская» снабжает электроэнергией Яйский нефтеперерабатывающий завод и угледобывающие предприятия, обеспечивает связи энергосистем Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова