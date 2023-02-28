В ЯНАО за год отремонтируют 23 моста

В 2023 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отремонтируют 23 моста, а один мост полностью снесут и возведут на его месте новый. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый мост протяженностью 36 м появится на подъезде к Лимбяяхе. Конструкция пролетного строения будет расположена на четырех опорах, состоящих из 12 свай-стоек.

Три моста отремонтируют в районе границы ЯНАО–Губинский, один – на подъезде к Тарко-Сале через реку Панкитьяха, шесть мостов – на участке Пурпе – Пуровск, 13 объектов – на участке Пуровск – Коротчаево.

За прошедший год в ЯНАО в нормативное состояние привели восемь мостов. В частности, был завершен капитальный ремонт двух мостов на участке граница ЯНАО–Губкинский. Старые мосты полностью разобрали и построили новые с большей грузоподъемностью.

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