Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 7% в январе

В январе в Удмуртии жители взяли 933 автокредита, что на 7% больше показателя за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 17 месте в рейтинге среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в январе составило 52,5 тыс. единиц, увеличившись на 8,8% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 17,1%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи автокредитов в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования. Однако в январе она возобновилась, в результате чего выросло количество выданных кредитов данного вида.