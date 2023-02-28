Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 7% в январе

В январе в Удмуртии жители взяли 933 автокредита, что на 7% больше показателя за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 17 месте в рейтинге среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в январе составило 52,5 тыс. единиц, увеличившись на 8,8% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 17,1%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи автокредитов в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования. Однако в январе она возобновилась, в результате чего выросло количество выданных кредитов данного вида.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...