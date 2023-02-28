Нижегородские ученые разработали модель транспортировки грузов с помощью ветра

Ученые Центра трансфера технологий ННГУ предложили модель транспортировки грузов массой до 30 т на суда с помощью ветра на аэростате. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые предлагают использовать подъемную силу, которую создает скорость ветра 30-50 км/час. Согласно расчетам, груз на аэростате с гелием нужно поднять на высоту не менее километра от земли. Он будет перемещаться по принципу маятника с помощью лебедок, подъемного блока и управляющих тросов.

«Одно из главных условий работы системы – оболочка аэростата в форме тарелки. Она обеспечит увеличенную грузоподъемность и устойчивость. Модель экономична и проста, она не требует дополнительных платформ, судов для перевозки или причала»,– рассказал соавтор разработки, ведущий научный сотрудник Центра трансфера технологий ННГУ Владимир Пальцев. По его словам, метод может быть востребован в странах Юго-Восточной Азии и Океании.

Ученые планируют создать прототип изобретения и продвигать разработку внутри России и за рубежом.

Анастасия Еремина