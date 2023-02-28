Вместо BP статистический обзор мировой энергетики будет публиковать Energy Institute

Британская нефтегазовая компания BP больше не будет публиковать ежегодный статистический обзор мировой энергетики (Statistical Review of World Energy). Теперь публикацией будет заниматься организация Energy Institute (Институт энергетики, EI), членами которой являются специалисты, работающие в энергетической сфере, сообщила пресс-служба BP.

BP публиковала ежегодное исследование с 1952 года. Обзор представляет собой «наиболее полный, объективный и своевременный сборник и анализ данных о глобальном производстве, потреблении и выбросах энергии», говорится в пресс-релизе компании. Исследование публиковалось на сайте BP в открытом доступе.

Отмечается, что сбором данных для обзора по-прежнему будет заниматься центр исследований и политики в области экономики энергетики шотландского университета Хериота-Уатта. Партнерами EI в подготовке обзора станут аудиторская компания KPMG и консалтинговая фирма Kearny. 72-й по счету обзор EI планирует выпустить в конце июня.

Эрдни Кагалтынов