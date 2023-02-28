«Нередко заявленные сроки переносят»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как девелоперы подходят к реконструкции ТЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Около 500 тыс. кв. м торговых площадей в Москве находятся сейчас на стадии реализации. Из всего этого объема в составе проектов ТЦ анонсирован запуск лишь на четверть — 250 тыс. кв. м, посчитали эксперты компании Commonwealth Partnership. Но в качестве базового сценария специалисты называют 100 тыс. м. Новые торговые площадки сконцентрированы преимущественно в зонах в окружении станций метро, в средней удаленности от центра столицы. В этих же локациях развиваются новые элементы транспортной инфраструктуры.

Нередко заявленные сроки запуска новых объектов переносят на более поздние даты, отмечают эксперты. В числе новинок, которые рынок ждет в этом году, большой торговый центр на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Это объект общей площадью почти в 150 тыс. м. Если сроки его запуска будут менять, объем нового строительства по итогам текущего сезона окажется существенно скромнее.

Из 31 объекта, находящегося сейчас на стадии реализации, 21 относится к категории проектов комплексной реконструкции бывших кинотеатров. Многие из них также расположились в средней удаленности от центра и довольно гармонично интегрируются в процесс развития этих локаций. Второй, даже более значимой категорией на этапе реконструкции становятся торговые объекты на транспортно-пересадочных узлах. Они участвуют в масштабной программе развития транспортной доступности разных районов города. Подобные варианты представляют чуть менее половины суммарной арендуемой площади всех объектов сегмента на стадии девелопмента. И лишь единичные проекты в городе не попадают под критерии двух указанных масштабных категорий.