Google поделилась обновлениями

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие опции появятся в операционных системах и сервисах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

Google представила новые функции для своих операционных систем на технологической выставке MWC в Барселоне. В частности, речь на презентации шла об обновлениях для платформ Android, Wear OS и Chrome OS. Из девяти свежих функций четыре корпорация уже открывает для использования.

Например, Google Drive для телефонов и планшетов на базе зеленого робота теперь поддерживает свободное добавление аннотаций в PDF-файлы. Такая функция довольно часто встречается в настольных приложениях macOS Preview и Mozilla Firefox, но в мобильных версиях ее можно увидеть гораздо реже. Браузер Chrome позволит юзерам увеличивать размер содержимого веб-страницы на 300%. Подобную опцию пользователи мобильных устройств Android получат в 14-й версии платформы.

Функцию Emoji Kitchen самой практичной назвать трудно, но стоит признать ее любопытной и даже развлекательной. Приложение клавиатуры Gboard может создавать гибридные эмоджи путем сочетания пары отдельных известных элементов. Допустим, если взять сердце и баскетбольный мяч, то на выходе получится сердце с принтом спортивного снаряда.

Обновленная версия Google Meet повысит качество связи, а именно — будет подавлять посторонние шумы на некоторых новых моделях телефонов и планшетов, работающих на Android. Стоит отметить, что эта опция отличается от той, что по умолчанию есть на некоторых фирменных смартфонах Pixel.

Среди опций, которые появятся в скором времени, обещают больше анимации. К примеру, веселые пингвины и другие персонажи во время завершения трансакций. Ноутбуки Chromebook смогут подключать Bluetooth-наушники с помощью функции Fast Pair. Google Keep облегчит управление заметками и делами с помощью нового виджета.

Платформа для носимой электроники Wear OS получит новые режимы для работы с аудиофайлами, цветокоррекцию и обработку оттенков серого. А клиенты британского оператора Vodafone первыми перейдут на поддерживаемый Google стандарт RCS и получат так называемые функции чата. Речь об индикаторах набора текста и шифровании сообщений.