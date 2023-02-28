Авиарейс между Ижевском и Санкт-Петербургом задержали из-за закрытия Пулково

В столице Удмуртии задержали авиарейс до Санкт-Петербурга из-за закрытия аэропорта «Пулково», сообщил в Telegram директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. Время задержки составило 1 час 2 минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, аэропорт «Пулково» закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Санкт-Петербурга. В воздух подняли истребители, а воздушная гавань не принимала самолеты и не давала разрешений на вылет. Позднее источник «Ъ» в Росавиации сообщил, что аэропорт начинает принимать самолеты, а все авиакомпании получили информацию о снятии запрета.