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обновлено 12:49

Авиарейс между Ижевском и Санкт-Петербургом задержали из-за закрытия Пулково

В столице Удмуртии задержали авиарейс до Санкт-Петербурга из-за закрытия аэропорта «Пулково», сообщил в Telegram директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. Время задержки составило 1 час 2 минуты.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, аэропорт «Пулково» закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Санкт-Петербурга. В воздух подняли истребители, а воздушная гавань не принимала самолеты и не давала разрешений на вылет. Позднее источник «Ъ» в Росавиации сообщил, что аэропорт начинает принимать самолеты, а все авиакомпании получили информацию о снятии запрета.

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