Дайджест модных событий

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие пиар-акции издание посчитало спорными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Schiaparelli Фото: Schiaparelli

Хороший материал вышел на The Business of Fashion с заголовком «Что нужно знать специалистам по пиару и коммуникациям в сфере моды сегодня». Важная отраслевая информация призвана помочь расшифровать творческий ландшафт моды. Звучит как что-то узкоспециализированное, на деле очень приятный дайджест последних событий в моде, который будет интересен далеко не только пиарщикам и маркетологам, работающим в модной индустрии.

Итак, какие события в моде BoF выделил как требующие обязательного владения информацией из случившихся с начала года? Первое — это скандал после показа Schiaparelli, разразившийся из-за использованных в качестве элементов платьев голов животных. И хоть головы ненастоящие, а сделанные из пены, смолы, шерсти, шелка и так далее, и бренд об этом сообщал, их гипернатуралистичность вызвала жаркие обсуждения и у ряда граждан осуждение.

Следующий пункт — партнерство Tiffany & Co. и Nike. О нем я уже в «Стиле» рассказывала, но мне приятно, что мнение профессионалов, комментировавших этот проект, совпало с моим. Как написано в материале BoF, «партнерство Tiffany и Nike провалилось на нескольких уровнях. Во-первых, не было подлинной синергии между двумя брендами, не было никакого видимого обоснования для сотрудничества, кроме как желание двух корпоративных джаггернаутов создать маркетинговую шумиху. В отличие от лучших коллабораций, целое не было больше, чем сумма его частей».

Не буду перечислять все пункты, посоветую заходить на сайт и читать такие дайджесты, чтобы уж точно ничего не пропустить в мире моды.