Самарскому депутату грозит исключение из КПРФ за поведение во время послания Владимира Путина

Комитет по регламенту Самарской губернской думы во вторник рассмотрел ситуацию с появлением в интернете видеоролика и фотографий депутата от КПРФ Михаила Абдалкина. Речь идет о публикации видео, где парламентарий слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах.

По итогам рассмотрения парламентарии предложили губдуме принять проект постановления о санкциях в отношении Михаила Абдалкина. Документ предписывает поведение парламентария считать недопустимым и объявить депутату публичное порицание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / abdalkin63 / 1664 Фото: t.me / abdalkin63 / 1664

Также он предлагает руководству Самарского КПРФ рассмотреть вопрос о наложении на Михаила Абдалкина взысканий и применении крайней меры в виде исключения из партии. В числе прочего документ предписывает направить материалы в правоохранительные органы и прокуратуру.

В тот же день на пленарном заседании Самарская губернская дума поддержала постановление профильного комитета. Все 37 депутатов проголосовали «за». Михаил Абдалкин ситуацию не комментирует.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Лапша быстрого приструнивания».

Георгий Портнов