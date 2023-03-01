Все только начинается! Старт продаж второго этапа проекта «Красное яблоко» по «вкусным» ценам.

В группе компаний ПЗСП сообщают о старте продаж второго, нового этапа проекта «Красное яблоко» по адресу: ул. Яблочкова, 5. Это отличная возможность купить квартиру в новом, современном жилом районе, с хорошей динамикой строительства и покупательским спросом, по самым низким ценам, какие бывают только на начальном этапе реализации проекта.

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Район «Красное яблоко» – масштабная комплексная застройка около 300 тыс. кв. метров, которая привлекает покупателей концепцией района, где «все включено». Одновременно с жильем появится и будет развиваться гармоничная городская среда.

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В этом районе уже есть вся необходимая инфраструктура: детские сады и школы, спортивно-досуговые объекты и ФСК «Победа», собственный большой пешеходный бульвар с множеством магазинчиков и кафе, большой торговый центр возле дома – на ул. Куйбышева, 135, остановки буквально рядом с домом, – здесь есть все, что нужно для комфортной жизни.

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Второй этап – это секции в 10, 12 и 14 этажей, три подъезда и 227 квартир. Планировочные решения самые разнообразные – есть как студии от 22,3 кв. м, так и классические трехкомнатные квартиры до 97 кв. м.

Квартиры в «Красном яблоке» сдаются с предчистовой отделкой «white box». Предчистовая отделка «white box» – это отделка, выполненная до уровня финишной шпаклевки белого цвета. Такая отделка позволит собственникам квартир сократить расходы и время на чистовую отделку и сделать ремонт по собственному дизайн-проекту. А также возможна опция «чистовая отделка» с дополнительной оплатой.

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Современный тренд – теплые «лоджии» в квартирах, благодаря чему полезная жилая площадь квартиры увеличивается.

Детально ознакомиться с описанием и концепцией нового ЖК «Красное яблоко», изучить планировки квартир и условия покупки можно на сайте проекта красное-яблоко.рф или по телефону отдела продаж: +7 (342) 215-08-37.

Спешите забронировать квартиру сейчас, чтобы зафиксировать стоимость на старте.

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Проектная декларация на наш.дом.рф

Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 26»