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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии проходят учения для руководителей органов территориальной обороны

Областные исполнительные комитеты Белоруссии с 28 февраля по 3 марта проведут занятия среди органов управления территориальной обороны. Белорусским военнообязанным расскажут про порядок действий в ходе формирования территориальных войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Территориальные войска Белоруссии — род войск в Вооруженных силах республики, который созывается на время войны или в период напряженной военно-политической обстановки. Войска теробороны формируются из лиц, отбывших срок службы и находящихся в запасе.

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что на аэродроме в Мачулищах произошло несколько взрывов. О взрывах также сообщил основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на источники. По его словам, беспилотники атаковали военную инфраструктуру, на которой могли быть развернуты объекты Воздушно-космических сил России. Белоруссия атаки опровергла. Вечером того же дня белорусский погранкомитет опроверг также информацию о перестрелке на границе с Украиной, о которой ранее сообщил ряд источников.

Эрдни Кагалтынов

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