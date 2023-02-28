Самыми перспективными для расширения бизнеса новосибирские предприниматели назвали страны Азии и СНГ

Компании из Новосибирска готовы вложить до 20 млн руб. в развитие бизнеса на территории других регионов. Выводы сделаны бизнес-клубом «Атланты» по итогам исследования. Согласно данным аналитиков, большинство предпринимателей (70%) планируют масштабировать бизнес в этом году. Из них 26% респондентов планируют выходить на зарубежные рынки в течение ближайших трех лет.

Наиболее привлекательными предприниматели называют страны Азии (36%), СНГ (36%) и Латинской Америки (16%). 37% бизнесменов ожидают от международной экспансии увеличения прибыли, а 30% надеются привлечь новых клиентов. Еще 6% опрошенных намерены расширить знания о своем бренде среди зарубежной аудитории.

В числе проблем, с которыми предстоит столкнуться, по мнению предпринимателей – отсутствие налаженных контактов (об этом сообщили 30% участников опроса), почти для каждого четвертого (24%) – дефицит проверенных партнеров и подрядчиков. Еще 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой.

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Лолита Белова