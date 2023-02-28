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Компания «Горные вершины» получила предварительное согласие ФАС на покупку курорта «Архыз»

Федеральная антимонопольная служба предварительно одобрила сделку по покупке горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской республике компанией «Горные вершины», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации ФАС, для приобретения актива покупателю надлежит выполнить условия для ограничения роста цен на услуги по подъему пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками.

«Приобретателю предписано согласовывать с антимонопольным ведомством решения о повышении цен на услугу подъема более чем на 5% в течение года с предоставлением экономического обоснования такого повышения», — уточняет ФАС.

Срок действия требования — 5 лет. Неисполнение предписаний ведомства может повлечь административную ответственность.

Ранее сообщалось, что компания «Горные вершины» связана с экс-министром сельского хозяйства и предпринимателем Александром Ткачевым. Учредитель юридического лица — Александр Скок является бизнес-партнером бывшего министра.

О продаже курорта «Архыз» стало известно в 2022 году. Согласно планам «Кавказ.РФ», которому в настоящий момент принадлежит курорт, передача актива частному инвестору станет стимулом для дальнейшего развития. Стоимость акций управляющей компании «Архыза» составляет 17 млрд руб. Сейчас в торгах на приобретение курорта участвуют ООО «Горные вершины» и АО «Партнерс Групп». Победитель пока не определен.

Анастасия Назарова

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