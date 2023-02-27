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На старт, внимание, арт

Дмитрий Буткевич — о художественных выставках начала 2023 года

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие ярмарки прошли в Азии, Мексике, Африке, Индии и США.

Художественная ярмарка Zona Maco в Мехико.

Художественная ярмарка Zona Maco в Мехико.

Фото: Marco Rodr?guez / Eyepix Group / ZUMA Press Wire / ТАСС, Marco Rodriguez / Eyepix Group / ZUMA Press Wire / ТАСС

Художественная ярмарка Zona Maco в Мехико.

Фото: Marco Rodr?guez / Eyepix Group / ZUMA Press Wire / ТАСС, Marco Rodriguez / Eyepix Group / ZUMA Press Wire / ТАСС

Целых три года, что в мире бушевала пандемия коронавируса, международные художественные ярмарки отменялись, переносились, совсем исчезали с арт-карты. Возникали и новые. Сейчас мировое художественное состояние более или менее стабилизировалось, и у нас есть план-календарь художественных ярмарок 2023 года.

В этом году состоится открытие двух крупных ярмарок в Азии: ART SG, которая во второй половине января прошла в Сингапуре, и Tokyo Gendai, открытие которой запланировано на июль в соседней Иокогаме. Эксперты отмечают, что, несмотря на небольшое число сообщений о ярмарочных продажах, дилеры сохраняют оптимизм в отношении арт-рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в конце января в Сан-Франсиско прошла девятая ярмарка FOG Design+Art — 48 ведущих галерей, включая David Zwirner.

В первой декаде февраля в Мехико прошла Zona Maco and Material — это одна из самых важных ярмарок в Латинской Америке; 200 экспонентов из 26 стран; традиционная ярмарка современного искусства, совмещенная с выставками дизайна, антиквариата и фотографии. Среди участников Hauser & Wirth.

В середине февраля прошла первая с начала пандемии традиционная ярмарка 1-54 Marrakech. Одна из самых маленьких в мире — всего 20 экспонентов, в том числе 8 с африканского континента (4 из этого марокканском города). Одновременно в Нью-Дели прошла India Art Fair — крупнейшая художественная ярмарка на этом субконтиненте. 85 экспонентов со всей Индии и мира. Помимо павильонной экспозиции, представлены проекты под открытым небом.

А в целом середина февраля для мирового арт-сообщества — это Лос-Анджелес. Ярмарки Frieze и сателлитная Felix. Четвертый Frieze переехал в новое место — аэропорт Санта-Моники. В нем приняли участие 120 галерей, в том числе мегаэкспоненты Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner и Pace Gallery.

В следующих программах расскажу про будущие ярмарки года.

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