Депутаты Самарской губдумы не поддержали приостановку доплат к пенсии бывшим госслужащим

Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект о приостановке действия закона о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим госдолжности, должности государственной гражданской службы Самарской области. За проект закона проголосовали 10 депутатов, против – 32, воздержались – три человека. Решение было принято на заседании областного парламента 28 февраля.

В начале февраля с указанной законодательной инициативой вышел депутат губернской думы, представитель КПРФ Максим Федоров. Он предлагал прекратить выплаты до окончания СВО и перенаправить их для социальной помощи нуждающимся, а также семьям мобилизованных.

Как уточнила на заседании областного парламента председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, всего указанные выплаты получают пять бывших чиновников Самарской области. Общая сумма доплат составляет 480 тыс. руб. ежемесячно.

Подробнее о попытках приостановить доплаты к пенсии бывшим госслужащим региона – в материале «Третий — не лишний»

Ани Айвазян