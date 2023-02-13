В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о приостановке ежемесячных доплат к трудовой пенсии всем бывшим госслужащим региона. «Заморозить» выплаты предлагается до окончания СВО. С соответствующей законодательной инициативой вышел депутат губдумы от КПРФ Максим Федоров. В первую очередь проект закона внесен для приостановки выплат экс-губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и бывшему вице-губернатору Валерию Юртайкину: «Эту выплату получают лица, которые не проживают в Самарской области, и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом». Парламентарий предлагает перенаправить высвободившиеся средства на социальную помощь нуждающимся, а также семьям мобилизованных. Это уже третья попытка представителей КПРФ приостановить доплаты к пенсии господину Меркушкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители КПРФ в третий раз пытаются приостановить доплаты к пенсии экс-губернатору Николаю Меркушкину

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Представители КПРФ в третий раз пытаются приостановить доплаты к пенсии экс-губернатору Николаю Меркушкину

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о приостановке ежемесячных доплат к трудовой пенсии всем бывшим госслужащим и замещавшим должности государственной гражданской службы Самарской области. «Заморозить» выплаты предлагается до окончания СВО. С соответствующей законодательной инициативой вышел депутат Самарской губернской думы от КПРФ Максим Федоров.

Проект закона разработан для реализации отдельных социальных гарантий, поддержки устойчивого развития экономики области в условиях ухудшения ситуации из-за санкций и необходимостью получения дополнительных источников и перенаправления социальной помощи нуждающимся, а также семьям мобилизованных, говорится в пояснительной записке к ­законопроекту.

Изначально начисление доплат осуществлялось к пенсиям только тех чиновников, которые проживали в Самарской области и после отставки. В дальнейшем экс-госслужащие, получающие надбавки, могли рассчитывать на них и после переезда в другой регион, этот закон был принят в 2012 году по инициативе бывшего губернатора Николая ­Меркушкина.

Автор законопроекта подчеркивает, что указанная выплата является исключительно региональной: «В настоящее время имеются случаи, когда эту выплату получают лица, которые не проживают в Самарской области, и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом».

Максим Федоров напомнил, что глава региона Дмитрий Азаров «для восстановления справедливости» вернул ранее отмененные выплаты ветеранам труда с мая 2020 года. «В то же время ряд лиц, собственно принимавших несправедливое, по определению губернатора, решение о прекращении этих выплат в 2017 году, продолжают получать существенные суммы в качестве ежемесячной доплаты к пенсии за счет бюджета области. Это воспринимается значительной частью наших граждан как несправедливое»,— резюмировал депутат.

• В марте 2017 года при губернаторе Николае Меркушкине губдума приняла поправки в областное законодательство для «оптимизации расходов», которые временно лишили ежемесячных выплат некоторые категории пенсионеров и льготников. Поправки коснулись ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, а также граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Как пояснил «Ъ» Максим Федоров, Николай Меркушкин и бывший вице-губернатор Валерий Юртайкин — основные фигуранты, ради которых вносится законо­проект.

В 2020 году с похожей законодательной инициативой выходил депутат губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев (сейчас депутат Госдумы). Парламентарий предлагал приостановить на год ежемесячные доплаты к пенсии бывшим госслужащим, проживающим за пределами Самарской области. В частности, попадающий под эти критерии экс-губернатор Николай Меркушкин, по данным депутата, на тот момент ежемесячно получал от региона около 170 тыс. руб. дополнительно к пенсии. Тогда господин Матвеев отмечал, что за счет принятия законопроекта в целом можно сэкономить 5,5 млн руб. Сэкономленные деньги он предлагал направить на борьбу с пандемией. Однако депутаты губернской думы отклонили законопроект, а прокуратура и правительство Самарской области вынесли отрицательное заключение на него.

В 2018 году Михаил Матвеев также пытался добиться отмены дополнительных выплат господину Меркушкину. Тогда соответствующую поправку в закон депутаты тоже не поддержали.

«Не уверен, что это правильное действие (про законопроект), но логику в их (представителей КПРФ) позиции я нахожу,— отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.— Кому точно доплата не нужна, так это Николаю Меркушкину. Он человек не бедный. Я его еще по Мордовии помню, где он оставил неизгладимые впечатления. А после его прихода к власти через год Самарская область превратилась в дотационный регион. Ранее это был самый богатый регион округа не только по налогам, но и по уровню жизни ­населения».

Ани Айвазян