Высокогорный карнавал BoogelWoogel возвращается на «Роза Хутор»

Олимпиада креативных видов спорта и развлечений состоится на курорте с 5 по 9 апреля.



За пять дней фестиваля пройдет рекордное количество креативных спусков за всю его историю, их будет целых семь.

«Фестиваль BoogelWoogel — любимое и самое долгожданное событие для лыжников и сноубордистов. За годы проведения он обрел своих постоянных друзей, и их список регулярно пополняется. Это можно судить по чату фестиваля в Telegram, куда постоянно прибывают новые подписчики. BoogelWoogel — это то, что всегда делает нас чуточку счастливее, добрее, это возможность пообщаться с близкими по духу людьми. Конечно, мы соскучились по вам, дорогие любители креативного снегокатания. Ждем вас и готовимся к нашей встрече»,— рассказал директор фестиваля и креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

Среди новинок фестиваля — «Совершенно Летний» спуск — для тех, кто взял с собой шорты, сарафаны и надувные круги, но не нашел им применение на горнолыжном курорте. Его можно считать официальным преемником легендарного и всемирно известного спуска в купальниках. Участники проедут во всем летнем: сарафанах, шортах, кроп-топах, парео, купальниках с летними аксессуарами, в масках для подводного плавания и с сачками. Спуск «Красная дорожка» пройдет в лучших традициях кинопремий. Девушки в коктейльных платьях и парни в строгих костюмах спустятся на лыжах и сноубордах мимо восхищенной толпы зрителей. «Цветной дым» — необычайно красочный и зрелищный спуск, который по насыщенности цветов сравним разве что с фестивалем красок Холи.

«В программе фестиваля также традиционные и любимые спуски: "Карнавальный спуск" — для самых творческих и креативных участников, "Пижамный спуск" — для тех, кто мечтал раскатать утренний вельвет в любимой пижаме, "Свадебный спуск" — для тех, кто хочет удивить и порадовать своего любимого человека или еще раз выгулять свое свадебное платье. "Ночной спуск" — для любителей спецэффектов и тех, кто готов спуститься с фонариками или в рукотворном светящемся костюме, чтобы стать самым ярким горнолыжником или сноубордистом ночи»,— сообщили организаторы.

Также в этом году BoogelWoogel порадует гостей уже полюбившимися площадками: Snow Dance Battle, прыжками на лыжах в бассейн, конкурсом сноубордической красоты. Конечно, организаторы подготовили еще массу интересных площадок. О них и о хедлайнерах будет объявлено позже. Все новости высокогорного фестиваля — на официальном сайте boogelwoogel.ru и в группе Вконтакте vk.com/boogelwoogel.

Контакты для СМИ: Татьяна Косачева, 8-923-785-50-05, пресс-секретарь BoogelWoogel

Заявку на аккредитацию отправлять через сайт карнавала https://boogelwoogel.ru/accreditation_media или на почту boogelwoogel@mail.ru.

Читайте нас в Telegram

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", https://rosakhutor.com/