Выдача автокредитов в Челябинской области за месяц выросла на 17,2%

В январе в Челябинской области банки выдали 1818 автокредитов. Это на 17,2%, или на 267 единиц, больше, чем в декабре 2022 года. В целом по России показатель за месяц вырос на 8,8%, до 52,5 тыс. штук, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди субъектов РФ больше всего автокредитов в январе выдали в Москве (3,24 тыс. шт.), Московской области (3 тыс. шт.), Татарстане (2,93 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (2,54 тыс. шт.) и Краснодарском крае (2,38 тыс. шт.).

Среди 30 регионов-лидеров в этом виде кредитования наиболее сильно выдача за месяц выросла в Татарстане (+24,2%), Самарской (+22%), Калужской (+21,8%), Белгородской (+20,8%) и Московской (+19,1%) областях. При этом снижение показателя отмечено в Тюменской (-9,4%), Новосибирской (-7,7%), Иркутской (-7%) и Омской (-2,5%) областях, в Красноярском крае (-2,3%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после сокращения выдачи в конце прошлого года, в январе рынок автокредитов заметно активизировался.

«Стоит отметить, что не характерное для “высокого сезона” снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов», — поясняет Алексей Волков.