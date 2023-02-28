Прекращено уголовное дело в отношении бывшего главы самарского МП «Благоустройство»

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего руководителя самарского МП «Благоустройство» Евгения Садовникова. Это произошло из-за истечения сроков давности уголовного преследования, сообщается на официальном сайте Октябрьского районного суда Самары.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Евгения Садовникова. Следствие считало что с декабря 2019 по февраль минувшего года экс-директор МП «Благоустройство» «завышал объем вывезенного снега с улиц Самары». Работы выполнялись по муниципальным контрактам на содержание дорог.

После того, как стало известно о мошеннических схемах с вывозом снега в Самаре, градоначальница Елена Лапушкина заявила, что Евгений Садовников покинул должность директора МП «Благоустройство». Затем появилась информация, что бывший чиновник рекомендован на должность заместителя главы Самарского района Самары по ЖКХ.

Одно время Евгений Садовников укрывался от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место своего жительства. После предъявления обвинения он сдался полиции. Бывший чиновник был помещен под домашний арест. Новым директором МП «Благоустройство» с 1 марта 2022 года стал замглавы Промышленного районаИгорь Ефремов.

Также правоохранители предполагали, что в преступной схеме с вывозом снега в Самаре могло участвовать ООО «Кедр-1». В отношении представителей компании также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По мнению правоохранителей, оно связано с махинациями с возмещением затрат на утилизацию отходов. Позже прокуратура Самары признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении ООО «Кедр-1».

Андрей Сазонов