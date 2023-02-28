Ложный сигнал тревоги прозвучал в эфире радиостанций в Нижнем Новгороде

В эфире радиостанций в Нижегородской области утром 28 февраля вновь прозвучали ложные сигналы тревоги. В региональном управлении МЧС сообщили, что угрозы для населения нет.

Ранее злоумышленники уже взламывали радиостанции 22 февраля. Тогда ложный сигнал тревоги могли услышать и в других городах: в Воронеже, Казани, Магнитогорске, Пятигорске, Тюмени.

В МЧС напомнили, что в Нижегородской области проверять работу системы оповещения будут 1 марта. В 10:35 запустят сирены, голос из динамиков сообщит о технической проверке. Сообщение будут транслировать по телеканалам и в эфире радиостанций.

Анастасия Еремина